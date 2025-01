Teams Rooms su Windows 10 terminerà il supporto a fine 2025

Microsoft ha recentemente annunciato la fine del supporto per Teams Rooms per l’ormai vecchio sistema operativo Windows 10 (che a breve andrà in pensione). Infatti, a partire dal 14 ottobre 2025, Teams Rooms su Windows 10 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza e funzionalità. Per chi ci sta attento, questo è esattamente lo stesso giorno in cui Microsoft ritirerà il sistema operativo Windows 10. Il gigante di Redmond afferma che se si desidera continuare a godere delle "ultime funzionalità di produttività, sicurezza e gestione", sarà necessario eseguire l'aggiornamento a Windows 11. Sfortunatamente, per alcuni utenti, ciò comporterà un aggiornamento hardware.

Teams Rooms su Windows 10: per molti sarà necessario il passaggio al nuovo sistema

Per chi non lo sapesse, le Teams Rooms sono sistemi dedicati o hardware installati nelle sale riunioni per migliorare l'esperienza di videoconferenza. Combinano hardware specializzato come altoparlanti, display, telecamere e microfoni e funzionano perfettamente con Microsoft. Spiegando un po' meglio la situazione, Microsoft ha affermato: "La maggior parte dei dispositivi Teams Rooms su Windows 10 sono stati automaticamente aggiornati a Windows 11. Tuttavia, alcuni dispositivi certificati, come Lenovo Hub 500 (i5-7500T), HP Slice G2 (i5-7500T), HP Elite Slice (i5-7500T), Yealink NUC – NUC7i5DNKE (i5-7300U) e Crestron Skull Canyon (i7-6770HQ), non possono essere aggiornati a Windows 11 e dovranno essere sostituiti".

Agli utenti che utilizzano ancora Teams Rooms su Windows 10, Microsoft è consiglia di visitare la propria pagina di supporto per capire come passare al nuovo Windows 11. Tuttavia, non sempre ciò è possibile. Come menzionato dalla stessa azienda di Remdond, alcune macchine semplicemente non possono eseguire Windows 11. In questo caso, come già accennato in precedenza, gli utenti interessati dovranno trovare necessariamente una sostituzione hardware. Ciò significa semplicemente dover acquistare un nuovo PC che supporti Windows 11. In ogni caso, Microsoft fornisce tutte le informazioni necessarie sul suo sito ufficiale.