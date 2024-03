Windows 10 21H2: annunciato termine del supporto a giugno

Microsoft ha annunciato che terminerà il supporto per Windows 10 21H2 a giugno, quando le edizioni Enterprise ed Education raggiungeranno la fine del servizio. Raggiunta tale data, i sistemi che eseguono Windows 10 21H2 (ovvero Windows 10 November 2021 Update) non riceveranno più aggiornamenti qualitativi mensili che includono correzioni di bug o patch che risolvono le vulnerabilità di sicurezza appena identificate. Proprio per questo motivo, gli utenti sono invitati aggiornare il loro sistema all'ultima versione di Windows 10 o a Windows 11 il prima possibile. Si tratta di una misura necessaria per evitare attacchi che sfruttano vulnerabilità di sicurezza senza patch. Come ricordato da Microsoft in un post sul proprio blog: “queste edizioni non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza dopo l'11 giugno 2024. Ai clienti che contattano il supporto Microsoft dopo questa data verrà richiesto di aggiornare il proprio dispositivo all'ultima versione di Windows 10 o a Windows 11”.

Windows 10 21H2: la lista dei sistemi che dovranno essere aggiornati

L'elenco delle edizioni di Windows 10 21H2 che termineranno la manutenzione l'11 giugno 2024 è vasto. Questo include: Windows 10 Enterprise, Enterprise multi-session, IoT Enterprise ed Education. Le altre edizioni di tale versione (Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations) hanno invece raggiunto la fine del servizio (EOS) con il Patch Tuesday di giugno 2023. Dall’altro lato, l’aggiornamento di Windows 10 2022 (noto anche come Windows 10 22H2) ha raggiunto un'ampia distribuzione nel novembre 2022. Ad oggi è disponibile a tutti gli utenti tramite Windows Update. Questo aggiornamento è indicato per i dispositivi idonei che eseguono Windows 10 20H2 o versioni successive. Inoltre, Microsoft imporrà l'installazione dell'aggiornamento Windows 10 2022 sui dispositivi consumer e aziendali non gestiti che eseguono Windows 10 fino al raggiungimento dello stato di fine servizio.

Microsoft ha inoltre avviato l'installazione forzata di Windows 11 23H2 sui dispositivi idonei che hanno già raggiunto o sono prossimi alla data di fine manutenzione. Ciò avviene dopo che i sistemi Windows 11 21H2 sono stati aggiornati automaticamente a Windows 11 22H2 prima della fine del supporto dell'11 ottobre. La società ha annunciato il rilascio di Windows 11 23H2 (Windows 11 2023 Update) il 31 ottobre. Ciò avviene un mese dopo averlo distribuito nel canale di anteprima di Windows Insider. Tale processo di aggiornamento prevede un pacchetto di abilitazione (eKB). Questo attiverà le funzionalità fornite nei precedenti aggiornamenti 22H2 ma ancora in attesa di essere abilitate.