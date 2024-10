Teams riceverà un nuovo calendario da Outlook per Windows

Microsoft sta portando il nuovo Calendario che fa parte di Outlook per Windows su Teams. L'azienda di Redmond attualmente sta lavorando sulla opzione, che sarà disponibile come funzionalità di adesione da provare a breve. Come riportato sulla roadmap di Microsoft 365 (M365), l'azienda sta facendo ciò per unificare l'esperienza tra Nuovo Outlook per Windows, Outlook sul Web, Microsoft Teams e Microsoft Places. Gli utenti potranno scegliere di aderire alla nuova esperienza Calendario su Teams utilizzando un interruttore dedicato. Ciò avverrà in modo simile a come Microsoft ha progettato l'esperienza di passaggio tra Nuovo Outlook e Outlook classico.

Teams: nuovo calendario disattivato per impostazione predefinita

La voce della Microsoft 365 Roadmap descrive in dettaglio la funzionalità di Calendario in arrivo. Come riportato dall’azienda di Redmond: “il nuovo calendario in Teams combina funzionalità di produttività avanzate e le ultime innovazioni come Microsoft Copilot, per aiutare gli utenti a gestire in modo più fluido i propri programmi, preparare e riepilogare le riunioni e persino identificare i giorni ottimali per la collaborazione in ufficio. Il nuovo calendario in Teams è progettato per essere familiare e affidabile, in quanto è un calendario unificato che funziona su Outlook per Windows, Outlook sul Web, Microsoft Places e ora Microsoft Teams. Con questo aggiornamento, gli utenti vedranno il pulsante "Nuovo calendario" in alto a destra dell'app calendario in Teams. Il nuovo calendario è disattivato per impostazione predefinita e gli utenti possono attivarlo per provare la nuova esperienza.

Secondo quanto riportato dall’azienda di Redmond, il lancio di questa nuova funzionalità è previsto nel 2025 (anche se non è stata rilasciata una data esatta). Oltre a questo, un'altra entusiasmante aggiunta recente alla roadmap di Microsoft 365 riguarda il supporto per la modalità offline migliorata per il nuovo Outlook. Questa novità permetterà agli utenti di avviare l'app di posta elettronica senza necessità di una connessione internet.