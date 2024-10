Teams permette di scegliere tono della pelle per emoji e reazioni

Microsoft sta introducendo una nuova funzionalità in Microsoft Teams che consente agli utenti di scegliere un tono della pelle per emoji e reazioni. Il tono della pelle selezionato verrà applicato ovunque in Teams, inclusi meeting, chat e canali. Gli utenti possono scegliere tra sei diversi toni della pelle. Questa impostazione verrà applicata a vari client Teams su Windows, Mac, web, Android e iOS per un'esperienza fluida. La nuova possibilità di personalizzazione del tono della pelle negli emoji e nelle reazioni consentirà agli utenti di rappresentare meglio il proprio aspetto fisico e di esprimersi in modo più autentico nelle riunioni e nelle conversazioni virtuali.

Teams: come funziona la nuova opzione di modifica del tono della pelle

Modificare il tono della pelle delle emoji è semplice. Basta cliccare su Impostazioni e altro (...), selezionare poi Impostazioni e, infine, Aspetto e accessibilità. Fatto ciò, selezionare l'opzione del tono della pelle nella nuova sezione "Scegli un tono della pelle". È anche possibile impostare il tono della pelle direttamente nei menu emoji e reazioni. Per farlo, passare il mouse su un messaggio in una chat o selezionare il pulsante Emoji, GIF e adesivi nella casella del messaggio. A questo punto, selezionare il pulsante Personalizza, accanto alla casella di ricerca e scegliere il tono della pelle che si preferisce.

Microsoft consente inoltre agli utenti di modificare il tono della pelle per un singolo emoji o reazione senza modificare l'impostazione predefinita. Gli utenti possono semplicemente fare clic con il pulsante destro del mouse su un emoji o una reazione su Windows, Mac e sul web o premere a lungo un emoji o una reazione su Android e iOS. Questa nuova funzionalità è ora disponibile per tutti gli utenti di Teams Public Preview o Microsoft 365 Targeted Release che eseguono il nuovo client Teams per Windows, macOS, Web, Android e iOS. Gli amministratori IT possono abilitare il client Teams per Public Preview utilizzando l'opzione Mostra funzionalità di anteprima nei criteri di aggiornamento di Teams. Offrendo un maggiore controllo sull'aspetto degli emoji, gli utenti di Teams possono comunicare in modo più autentico e sentirsi meglio rappresentati nelle loro interazioni.