Teams for Personal: Microsoft introduce nuove funzionalità all’app

Ad agosto, Microsoft ha annunciato alcune nuove funzionalità e miglioramenti per il servizio principale di Teams. Tuttavia, l'azienda ha anche rivelato alcune nuove funzionalità per le persone che accedono al servizio gratuito Teams for Personal, precedentemente noto come Microsoft Teams (gratuito). In un post del blog, la società ha dichiarato di aver aggiunto un modo per gli utenti di aggiungere conversazioni alle community di Teams for Personal. I proprietari di queste community possono aggiungere e rimuovere tali conversazioni accedendo al menu Altre opzioni (…). Lo scorso mese è stata anche aggiunta una nuova scheda File alle community. Cliccando sul tale scheda, gli utenti potranno vedere tutti i file che sono stati condivisi all'interno di quella community.

Teams for Personal: condivisione schermo e nuovi suoni di notifica

Teams for Personal ha anche migliorato il modo in cui condividere lo schermo nell'app. Come ricorda la stessa Microsoft: “l’'ultimo aggiornamento delle funzionalità consente di concedere a un'altra persona nella riunione il controllo del computer, consentendole di utilizzarlo proprio come faresti tu. Ciò facilita la collaborazione, in particolare con più relatori, ma è importante concedere il controllo solo a persone fidate”. Dopo aver iniziato a condividere lo schermo, gli utenti dovrebbero visualizzare un indicatore dedicato nella parte superiore dello schermo. Passando il cursore sopra quell'indicatore si dovrebbe visualizzare la nuova opzione "Concedi controllo". Questa dovrebbe apparire nella barra degli strumenti del relatore. Cliccando su di essa si potrà concedere a un'altra persona il controllo del proprio PC.

Teams for Personal ha anche aggiunto un modo per cambiare il suono di notifica predefinito con una gamma di opzioni diverse. Bisogna comunque considerare che, attualmente, questa nuova funzionalità è disponibile solo per gli utenti Windows. L'app ora consente agli utenti di aggiungere il proprio profilo Linkedin. Come ricorda Microsoft: “passando il mouse sul nome o sull'avatar di una persona viene visualizzata la scheda del suo profilo, che include una sezione LinkedIn. Questa funzionalità è accessibile agli utenti che hanno scelto di rendere visibile la propria e-mail sui propri profili Teams. Per visualizzare le informazioni LinkedIn, è richiesto un accesso una tantum a LinkedIn”. Per scoprire tutte le novità introdotte sulla nuova versione di Teams è possibile visitare l’articolo dedicato sul blog Microsoft.