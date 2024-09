Microsoft 365: accesso come ospiti per eventi Mesh su Teams

Anche nell’ultima settimana di agosto, Microsoft ha aggiornato il sito della sua roadmap, con alcuni interessanti funzionalità che verranno implementate nel prossimo futuro. Questa volta, la Microsoft 365 Roadmap aggiunge nuove voci per Teams e Outlook. A partire da ottobre, gli utenti di Teams che utilizzano anche l'app Microsoft Mesh PC per tenere riunioni virtuali in 3D potranno invitare ospiti. Come riportato sul sito della roadmap: “Gli organizzatori di eventi possono invitare utenti ospiti esterni alla propria organizzazione, offrendo un'opportunità per una più ampia collaborazione e networking negli eventi Mesh. Gli ospiti possono accedere all'app Mesh per unirsi agli eventi, partecipare alle discussioni e sperimentare le stesse funzionalità interattive degli utenti interni, il tutto mantenendo un controllo di accesso sicuro. L'accesso degli ospiti per gli eventi nell'app Mesh su Quest e il supporto per i partecipanti anonimi saranno supportati in un futuro aggiornamento”.

Un'altra funzionalità programmata per Teams a ottobre per le versioni desktop e Mac contribuirà a migliorare le ricerche. Secondo Microsoft ora è possibile formulare query di ricerca in modo rapido ed efficiente, con suggerimenti di query di persone migliorati. Basta a digitare il nome di una persona nella barra di ricerca e ottenere consigli basati sui risultati più pertinenti. Lo stesso mese, le versioni Teams per desktop e Mac implementeranno poi il supporto per le esportazioni di dati biometrici.

Microsoft 365 Roadmap: Le novità per Outlook

La Microsoft 365 Roadmap introduce alcune novità anche per Outlook. Già da settembre, gli utenti desktop e Mac potranno inserire nuove informazioni nel riquadro My Day. Come riportato sul sito dell’azienda di Redmond: “le informazioni su Orario di lavoro e Posizione saranno ora disponibili nel riquadro My Day di Outlook quando si utilizza la visualizzazione agenda. Gli utenti potranno aggiornare le informazioni su Orario di lavoro e Posizione da My Day e vedere anche chi verrà in Office”. Inoltre, questo mese, gli utenti Outlook (versione desktop e Mac) potranno creare un evento nel Calendario trascinando e rilasciando un'e-mail nell'icona del Calendario. La prossima settimana sul sito della Microsoft Roadmap verranno rilasciate nuove informazioni sulle funzioni in arrivo per i suoi software.