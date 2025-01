Teams: Anteprima include adesso i riquadri Chat, Copilot e Note

Microsoft ha appena annunciato che i membri di Teams Public Preview o Microsoft 365 Targeted release possono iniziare a far apparire i loro riquadri Chat, Copilot e Note durante una riunione di Teams. La nuova funzionalità è ancora in anteprima. Infatti, prima di renderla disponibile a livello globale, l’azienda di Redmond attenderà un feedback positivo da parte degli utenti. Tuttavia, si spera che la funzionalità consenta alle persone di adattare la propria configurazione per massimizzare la produttività e adattarsi al meglio alle dimensioni del display. Oltre a essere un membro di Teams Public Preview o Microsoft 365 Targeted release, gli utenti devono anche eseguire il nuovo Teams su Windows/Mac. Nel caso si debba contattare un amministratore IT che gestisce le impostazioni di Teams, quest’ultimo dovrà abilitare Mostra funzionalità di anteprima nei criteri di aggiornamento.

Teams: come utilizzare la nuova funzionalità di Anteprima

Come accennato, soltanto alcuni udenti idonei di Teams Preview possono utilizzare la funzionalità. Per iniziare basterà cercare l'icona a comparsa nella parte superiore dei riquadri laterali Chat, Copilot o Note. Questa assomiglia a due quadrati sovrapposti e una freccia accanto al pulsante di chiusura del riquadro laterale. Bisogna inoltre notare che il riquadro laterale Copilot è disponibile solo con una licenza Microsoft 365 Copilot. Una volta estratti i riquadri, appariranno in una finestra a sé stante, che può essere anche spostata. Infine, l’utente può decidere di ridimensionare e affiancare i riquadri in modo da tenere d'occhio cosa sta succedendo in ogni ambiente, come la chat oppure la sezione dedicata alle videoconferenze.

Come accade spesso, Microsoft incoraggia i tester a fornire le loro opinioni in merito alle nuove funzionalità. Per inserire il proprio feedback, basta accedere su Impostazioni e altro e poi Feedback, che si trova nell'angolo in alto a destra dell'app Teams. Ad oggi l’azienda di Redmond non ha ancora rilasciato dettagli utili e date ufficiali relativi all’arrivo della funzionalità per tutti gli utenti.