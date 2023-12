TCL OUTLET: smartphone e auricolari wireless a prezzo REGALO

Vuoi acquistare uno smartphone e degli auricolari wireless senza spendere tanto? Allora avvaliti di questa super promozione che ti permette di avere entrambi a pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello TCL 30 Plus e Moveaudio S108 a soli 149,90 euro, invece che 169,90 euro.

Con questo bundle fantastico avrai smartphone e auricolari wireless a pochissimo. Ma non è tutto. Questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 29,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

TCL 30 Plus e Moveaudio S108: che offerta bomba

Due ottimi dispositivi che oggi puoi avere a prezzo regalo, da non perdere assolutamente. Andiamo ad analizzare cosa offre ognuno di questi:

TCL 30 Plus: questo smartphone ha un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e monta un potente processore Octa-core. A supporto troviamo 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che potrai espandere con una microSD. Come sistema operativo Android 12, una batteria da 5.000 mAh e tripla fotocamera da 50 MP.

Moveaudio S108: degli ottimi auricolari wireless con diverse tecnologie come la riduzione del rumore che ti permette di fare chiamate senza disturbi. Hanno una mega batteria in grado di offrire 6 ore di autonomia con una sola ricarica e 20 ore con la custodia. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4 e hanno inserti in silicone che garantiscono il massimo del comfort.

Che dire, non c'è proprio tempo da perdere. Quindi prima che sia tardi fiondati su Amazon e acquista i tuoi TCL 30 Plus e Moveaudio S108 a soli 149,90 euro, invece che 169,90 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.