Taylor Swift denuncia deepfake AI e sostiene Kamala Harris

Taylor Swift ha recentemente suscitato scalpore nel panorama politico statunitense annunciando pubblicamente il suo sostegno a Kamala Harris per le elezioni presidenziali, attraverso un post su Instagram. La cantante, una delle figure più influenti della cultura pop americana, ha scelto di fare questa dichiarazione dopo un dibattito presidenziale, aggiungendo una riflessione sui pericoli dell'intelligenza artificiale (AI) e delle deepfake.

Nel suo post Swift ha spiegato di essere stata vittima di un deepfake in cui è stata utilizzta la sua immagine che la faceva sembrare a sostegno della campagna presidenziale di Donald Trump. Questo evento ha alimentato le sue preoccupazioni riguardo alla diffusione della disinformazione tramite la tecnologia AI.

La cantante ha sottolineato l'importanza di contrastare la disinformazione con la verità, e ha sentito la necessità di chiarire pubblicamente il suo vero orientamento politico per le prossime elezioni. Il sostegno di Swift è particolarmente significativo, dato che la sua influenza può mobilitare un gran numero di elettori, come dimostrato in passato quando ha incoraggiato migliaia di americani a registrarsi per votare.

Taylor Swift esprime il suo disappunto e le sue preoccupazioni sull'AI

La preoccupazione espressa dalla cantante sulle potenzialità dannose dell'AI tocca un tema sensibile e attuale, soprattutto per le celebrità, le cui immagini sono facilmente accessibili e manipolabili online. Questo rende le persone famose, come Swift, particolarmente vulnerabili agli attacchi di deepfake, che possono creare endorsement falsi e diffondere informazioni ingannevoli.

Noah Downs, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, ha osservato come l'uso di AI per creare false sponsorizzazioni sia in costante aumento, con diverse celebrità e figure pubbliche che vengono imitate per ingannare il pubblico. Anche programmi televisivi come "Shark Tank" hanno dovuto diffondere avvisi per mettere in guardia i fan contro le truffe basate su deepfake.

Con questa dichiarazione, Swift ha messo in luce una problematica sempre più rilevante, sottolineando l'importanza di una maggiore consapevolezza e trasparenza nella lotta contro la disinformazione alimentata dall'AI.