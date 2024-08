Trump usa deepfake di Taylor Swift: possibili implicazioni legali

Recentemente, l'ex presidente Donald Trump ha pubblicato una serie di meme sulla sua piattaforma Truth Social, facendo sembrare che Taylor Swift e i suoi fan stiano sostenendo la sua candidatura. Tuttavia, queste immagini sembrano essere generate dall'intelligenza artificiale e potrebbero sollevare questioni legali riguardanti l'uso non autorizzato dell'immagine di celebrità in contesti politici.

Secondo Noah Downs, avvocato specializzato in proprietà intellettuale e intrattenimento, si sta osservando un aumento di endorsement falsi generati dall'AI. Questi deepfake possono influenzare il pubblico e danneggiare la reputazione di artisti, come Swift, che non ha sostenuto Trump ma ha invece appoggiato la campagna Biden-Harris nel 2020.

L'uso di immagini AI, come quella in cui Swift viene rappresentata come Uncle Sam o in t-shirt “Swifties for Trump”, può ingannare gli elettori, creando false impressioni sulla posizione della cantante.

Cos'è l'ELVIS Act?

La legge sta cercando di tenere il passo con queste nuove tecnologie. Nel Tennessee, stato legato a Swift per via delle sue attività commerciali, è stato introdotto l'ELVIS Act, una legge innovativa che protegge gli artisti dall'uso non autorizzato delle loro voci e immagini generate dall'AI. Tuttavia, essendo una normativa recente, non è ancora chiaro se possa essere applicata efficacemente anche a immagini come quelle pubblicate da Trump.

Sebbene l'ELVIS Act si concentri principalmente sulle imitazioni audio, il suo impatto su immagini create con AI è ancora da definire. Alcuni esperti ritengono che potrebbe essere un interessante caso di studio per capire come la legge possa evolversi. In ogni caso, la legge federale potrebbe avere un ruolo importante nel regolare l'uso di contenuti sintetici in contesti politici.

La Federal Election Commission non ha ancora definito delle linee guida specifiche in merito, e l'aumento della disinformazione generata dall'AI rende urgente un intervento normativo più ampio. Infine, il supporto di Swift potrebbe avere un impatto decisivo nelle elezioni, dato il suo vasto seguito, e questi endorsement falsi potrebbero creare un effetto significativo sugli elettori.