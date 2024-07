Tastiera Logitech: pratica, comoda e funzionale al 53% di sconto su Amazon

Logitech è un'azienda premium nell'ambito della produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, la tastiera K400 Plus viene scontata del 53% per un costo finale e totale di 27,99€.

Maxi sconto del 53% sulla tastiera Logitech

La tastiera Logitech K400 Plus è una soluzione ideale per il controllo multimediale dal PC alla TV. Grazie alla funzionalità Plug-and-Play, è sufficiente collegare il ricevitore Unifying a una porta USB per iniziare subito a utilizzare la tastiera. Il software Logitech Options consente di regolare i controlli e salvare le impostazioni preferite, personalizzando l'esperienza d'uso secondo le tue esigenze.

Progettata per garantire un comodo controllo, la tastiera wireless per TV K400 Plus è dotata di una batteria affidabile che dura fino a 18 mesi. Il pratico pulsante on/off consente di prolungare ulteriormente la durata della batteria, assicurando un uso prolungato senza preoccupazioni.

Con tasti silenziosi e un ampio touchpad per una navigazione agevole, la tastiera HTPC offre una libertà senza fili con un raggio d'azione fino a 10 metri, permettendoti di controllare facilmente il tuo dispositivo anche da lontano.

La compatibilità è un altro punto di forza della Logitech K400 Plus. Funziona con Windows 7, Windows 8, Windows 10 e successivi, Android 7 o successivi e Chrome OS, rendendola una scelta versatile per vari sistemi operativi. Robusta e affidabile, la tastiera presenta un design resistente agli schizzi e tasti di lunga durata, garantendo affidabilità e resistenza nel tempo, nonostante eventuali contrattempi.

Su Amazon, oggi, la tastiera Logitech viene messa in offerta con mega sconto del 53% che viene venduto ad un prezzo super: 27,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.