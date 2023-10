Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE con 8GB di RAM in promo speciale su Amazon

Alla ricerca di un tablet potente e affidabile? Il Galaxy Tab S9 FE di Samsung ha display ampio da 10.9", un'ampia capacità di memoria e molte funzionalità avanzate, ora su Amazon a soli 549,00€ invece di 619,00€.

Il display da 10.9 pollici offre una qualità dell'immagine straordinaria grazie alla tecnologia TFT LCD PLS. I colori sono vividi, i dettagli nitidi e i testi sono facili da leggere, il che lo rende perfetto per la navigazione web, la visione di contenuti multimediali e il lavoro.

All'interno, è stato montato un Exynos 1380, un processore potente che assicura prestazioni fluide e reattive in qualsiasi attività. Inoltre, il tablet è alimentato da Android 13, l'ultima versione del sistema operativo Android, che offre una vasta gamma di app e funzionalità personalizzabili.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno, avrai abbastanza spazio per salvare i tuoi documenti, app e file multimediali. In più ha una batteria da 8.000 mAh ti permette di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doverti preoccupare di ricaricarlo frequentemente.

E come se non bastasse è dotato di certificazione IP68, il che significa che è resistente all'acqua e alla polvere. Puoi usarlo in diverse condizioni ambientali senza problemi, che tu sia in spiaggia, in ufficio o in viaggio.

Questa versione del tablet è pensata per il pubblico italiano, con una configurazione della lingua e delle app adatta alle tue esigenze. Inoltre, il design elegante e il colore grigio lo rendono un accessorio elegante per qualsiasi ambiente. Non lasciarti scappare ora lo sconto di oltre 60 euro su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.