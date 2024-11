Tablet Lenovo M11 perfetto per il lavoro e per lo studio (-31%)

Il Lenovo Tab M11 è un tablet progettato per offrire un’esperienza visiva e prestazionale di alto livello. Dotato di un display IPS da 11" con risoluzione FullHD+ WUXGA (1920x1200) e una luminosità di 400 nits, garantisce immagini nitide e colori brillanti, ideali per la visione di video, la lettura e il gaming. Ogni dettaglio è pensato per un’esperienza visiva coinvolgente e senza paragoni.

Con un design sottile e leggero, il Tab M11 si distingue per uno spessore di soli 7,55 mm e un peso di appena 465 g, rendendolo il compagno ideale per chi è sempre in movimento. La struttura in alluminio offre un perfetto equilibrio tra leggerezza e resistenza.

L'ampio storage interno da 128GB, espandibile fino a 1TB tramite MicroSD Card con supporto exFAT, ti consente di portare con te tutti i tuoi file, foto e video senza preoccupazioni di spazio. Alimentato dalla potente CPU octa-core MediaTek Helio G88, il Tab M11 garantisce prestazioni fluide e reattive, mentre la batteria di lunga durata ti supporta per l’intera giornata.

Grazie al sistema operativo Android 13, il tablet beneficia delle funzionalità più recenti e di due anni di aggiornamenti di sicurezza, per un’esperienza sempre all’avanguardia. Che tu lo utilizzi per lavoro o intrattenimento, il Lenovo Tab M11 offre la combinazione perfetta di potenza, portabilità e affidabilità.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 31% sul tablet Lenovo M11 che viene venduto al costo totale e finale di 159€.