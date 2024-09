Surfshark: 83% di sconto e 3 mesi gratuiti sul piano biennale

Vantaggi principali di Surfshark

Surfshark offre un'ampia gamma di vantaggi che migliorano la tua esperienza di navigazione. La configurazione è semplice e intuitiva, consentendoti di connettere dispositivi illimitati con un unico account, ideale per proteggere l'intera famiglia. Oltre alla classica protezione VPN, Surfshark include strumenti avanzati come la protezione antimalware, il blocco degli annunci e dei tracker, e l'esclusiva tecnologia Nexus per massimizzare la tua sicurezza. Tutti questi strumenti ti permettono di navigare senza essere tracciato e di proteggere i tuoi dati personali da minacce come virus, malware e truffe online.

Privacy e sicurezza avanzate

Con Surfshark, puoi navigare senza preoccupazioni grazie alla politica di no-log, che garantisce che le tue attività online non vengano registrate. I server basati su RAM assicurano che ogni dato venga cancellato automaticamente a ogni riavvio. La crittografia di primo livello protegge ulteriormente le tue connessioni, rendendole sicure anche su reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, Surfshark offre la possibilità di nascondere il tuo indirizzo IP e proteggere la tua identità online, bloccando potenziali tentativi di tracciamento da parte di siti web e aziende.

Bundle completo con Surfshark One

Surfshark One è una suite completa che integra diversi strumenti per garantire una protezione totale. Oltre alla VPN, offre Alternative ID, un sistema per creare email proxy e proteggere le tue informazioni personali da spam e fughe di dati. Include anche Surfshark Antivirus, che protegge i tuoi dispositivi dalle minacce informatiche, e Surfshark Alert, che ti avvisa in caso di violazioni dei tuoi dati personali. Con Surfshark Search, puoi navigare senza lasciare tracce digitali e senza essere bombardato da pubblicità indesiderate.

Piani di abbonamento flessibili

Surfshark offre diverse opzioni di abbonamento, tutte con garanzia di rimborso entro 30 giorni, permettendoti di provare il servizio senza rischi. Puoi scegliere tra il piano biennale, che offre il miglior rapporto qualità-prezzo con 83% di sconto e 3 mesi extra gratuiti, o il piano mensile per una maggiore flessibilità. Indipendentemente dal piano scelto, potrai beneficiare di tutte le funzionalità avanzate che Surfshark ha da offrire, inclusa la protezione su un numero illimitato di dispositivi. per conoscere l'offerta completa di Surfshark clicca qui.