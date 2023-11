SUPER SCONTO per la Soundbar Samsung a 5 canali!

La qualità dell'audio per i nostri contenuti multimediali è essenziale, e ricopre un'importanza tanto grande quanto quella delle immagini. Va da sé che anche il prodotto atto a riprodurre tali suoni debba essere all'altezza della qualità da noi richiesta, ma non sempre è possibile acquistarli a buon mercato. Per fortuna oggi risolvono questo problema Samsung e Amazon, con una ghiottissima offerta per la Soundbar Samsung HW-S60B/ZF!

Da oggi infatti su Amazon in offerta puoi aggiudicarti la Soundbar Samsung HW-S60B/ZF a soli 189€, con uno sconto del 32% sul totale che ti farà risparmiare la bellezza di 91€ sul totale!

LA qualità premium a un prezzo TOP!

Con questo gioiellino avrai dalla tua parte niente meno che il surround 3D Doby Atmos: con esso potrai ascoltare ogni scena a 360° sull'altoparlante della Soundbar S60B. Il tutto senza cavi, poiché sarà tutto wireless!

La Soundbar Samsung HW-S60B/ZF è un altoparlante All In One da 5.0 canali, che riempie lo spazio con il suono grazie al sistema AVA integrato all'altoparlante centrale, che migliora i dialoghi, e agli altoparlanti laterali dell'S60B. Con questa Soundbar avrai tutto ciò che ti serve per avere il cinema a casa tua!

