Ci credi se ti dico che solo per oggi MacBook Air 2022 è tuo risparmiando 330 euro dal costo di mercato? Bé faresti bene a crederci perché è proprio così. Corri ad acquistarlo ora su Amazon anche perché appena la notizia si diffonderà andrà letteralmente a ruba.

Dal costo di 1.529 euro ora lo paghi solamente 1.199 euro. Amazon ti da inoltre la possibilità di pagarlo in comode rate mensili, in questo modo non risenti della spesa.

MacBook Air 2022 con chip M2: un prezzo COSI' BASSO non torna!

Grazie al suo design davvero ultrasottile il tuo nuovo MacBook Air è più portatile che mai anche perché pesa solamente 1,24 chili. È poi un notebook ultraversatile, lo usi per lavorare, giocare e creare tutto quello che vuoi, come e quando vuoi.

Con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità. E poi grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, MacBook Air ti sta dietro giorno e notte. Difatti può vantare una durata della batteria fino a 18 ore.

Ma non finisce qui perché spettacolare e ampio è il display di questo MacBooK firmato Apple, un Liquid Retina da 13,6 pollici con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. E ancora videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale, una vera gioia per gli occhi e per le orecchie.

Il MacBook Air ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Facilissimo da usare funziona in perfetta sintonia con tutti i tuoi dispositivi Apple. E poi è progettare per durare per sempre infatti grazie al suo guscio unibody interamente in alluminio è straordinariamente durevole. E gli aggiornamenti software periodici mantengono tutto al sicuro e in perfetta efficienza anno dopo anno.

L'offerta è limitata e non durerà a lungo perciò devi approfittarne adesso. Se vuoi risparmiare ben 330 euro acquista ora su Amazon il fantastico MacBook Air 2022.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.