SUPER OFFERTA: Scheda madre ASUS PRIME H610M con attacco LGA1700 a meno di 100 euro

Se stai cercando una scheda madre affidabile e ricca di funzionalità per il tuo nuovo sistema, l'ASUS PRIME H610M-A D4-CSM è la scelta perfetta. E' stata pensata per la 12esima generazione di Intel Core, e monta un attacco LGA1700 che la rende compatibile con alcuni sistemi specifici. Acquistala ora su Amazon a soli 99,99€ invece di 122,48€.

L'ASUS PRIME H610M-A D4-CSM è basata sul chipset Intel H610, che offre un'elevata efficienza energetica e supporto per le ultime tecnologie di memoria DDR4. Questo si traduce in prestazioni fluide e affidabili per qualsiasi compito, dal gaming all'elaborazione multimediale.

Questa scheda madre è dotata di slot PCI 4.0 per supportare le schede grafiche più recenti e garantire un'esperienza di gioco fluida. Dispone anche di due slot M.2 per l'installazione di unità SSD ad alte prestazioni, insieme a quattro porte SATA 6GB/s per lo storage convenzionale. Le porte USB 3.2 Gen 2 garantiscono una connettività veloce per dispositivi esterni.

Con il supporto per l'audio Realtek 7.1 Surround, questa scheda madre offre un'esperienza audio coinvolgente per film, musica e gaming. La rete Intel 1 Gb Ethernet garantisce connessioni di rete veloci e affidabili per il gaming online e altre attività online.

ASUS Armoury Crate è un'applicazione che consente di personalizzare le prestazioni del sistema, controllare l'illuminazione RGB e monitorare lo stato del sistema in tempo reale. Questo ti offre il controllo completo del tuo sistema. Approfitta ora dello sconto del 18% e acquistala su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

