SUPER OFFERTA per la Kingston Select Plus, la Scheda MicroSD perfetta!

Una memoria MicroSD per ampliare la memoria dei tuoi dispositivi mobili come il tuo cellulare, o magari la tua console o la tua videocamera, è sempre importante, sia per la velocità di trasferimento, sia per l'archiviazione, Se ne cerchi una, questa è davvero la tua occasione! Infatti un'offerta speciale da Kingston e Amazon sta solo aspettando il tuo click!

Da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la memoria MicroSD Kingston Canvas Select Plus da 128GB a soli 10,89€, con uno sconto del 39% e un risparmio per te di circa 7€!

TANTO spazio, in un minuscolo oggetto!

Questa memoria MicroSD ti garantisce uno spazio aggiuntivo molto importante, e soprattutto una velocità UHS-I di Classe 10 fino a 100 MB/s. Questo piccolo gioiellino ha un'alta compatibilità con diversi marchi, ma il suo utilizzo è ottimizzato con i dispositivi Android.

Grazie alla sua resistenza e alla sua affidabilità, la memoria MicroSD Kingston Canvas Select Plus sarà la tua migliore compagna di viaggio, e potrai contare anche su un adattatore allegato nel pacchetto, per poterla usare anche su dispositivi diversi!

