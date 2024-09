Streaming illegale Serie A: multe dirette per chi usa il "pezzotto"

La lotta contro la pirateria nel mondo dello sport online sta facendo passi avanti significativi. Chiunque sia abituato a guardare partite di calcio in streaming senza pagare un abbonamento ufficiale, utilizzando le cosiddette IPTV pirata, dovrà fare i conti con un'importante novità. Un nuovo accordo tra la Procura e la Guardia di Finanza ha infatti rafforzato l’efficacia di Piracy Shield, un sistema tecnologico progettato per contrastare lo streaming illegale.

Questa piattaforma, che blocca l’accesso a contenuti protetti da copyright, è ora in grado di identificare automaticamente chi tenta di accedere illegalmente alle trasmissioni e di sanzionare direttamente i responsabili, evitando lunghe procedure legali per ogni singola violazione. Le multe previste variano tra un minimo di 150€ e un massimo di 5.000€, a seconda della gravità dell’infrazione.

Piracy Shield funziona bloccando gli indirizzi IP e i domini che trasmettono contenuti protetti senza autorizzazione. In pratica, se un utente cerca di vedere una partita su una piattaforma pirata, il sistema ne blocca automaticamente l’accesso, impedendo la visione del match. Questo approccio mira a prevenire la pirateria in tempo reale, intervenendo direttamente durante la trasmissione dell'evento sportivo.

Piracy Shield sarà sempre più efficace

I risultati ottenuti finora sono incoraggianti: nelle prime giornate del campionato di Serie A, migliaia di indirizzi IP e siti web che trasmettevano le partite illegalmente sono stati bloccati, dimostrando l’efficacia di Piracy Shield nel ridurre lo streaming non autorizzato.

La lotta alla pirateria è fondamentale per proteggere i diritti delle emittenti che pagano per trasmettere i contenuti e per garantire la sostenibilità economica del settore audiovisivo. La pirateria, infatti, sottrae risorse finanziarie a chi crea e distribuisce contenuti originali, danneggiando così l’industria legale.

Per gli spettatori che seguono le partite in modo legale, questo rafforzamento delle misure di contrasto alla pirateria rappresenta un vantaggio. Con Piracy Shield sempre più efficace, sarà più difficile accedere a trasmissioni non autorizzate, riducendo il rischio di incorrere in sanzioni.