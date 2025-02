Stratoshark analizza chiamate di sistema e messaggi di log

Stratoshark è un'applicazione complementare a Wireshark che si concentra sull'analisi delle chiamate di sistema e dei messaggi di log per aiutare gli utenti a comprendere e risolvere eventuali problemi di funzionamento (o consumo di risorse) così come garantire un livello di sicurezza più elevato.

Lo scopo del progetto è quindi quello di supportare l'analisi approfondita delle attività del sistema, permettendo agli utenti la capacità di monitorare, filtrare e registrare le chiamate, i processi e i messaggi del registro.

Come utilizzare Stratoshark

Per installare Stratoshark è necessario scaricare l'ultima versione disponibile dal sito ufficiale del progetto. Quest'ultimo offre pacchetti precompilati per diverse piattaforme, incluse Windows, macOS e Linux. Si può quindi scaricare il package appropriato per il proprio sistema operativo senza dover ricorrere alla virtualizzazione o all'uso di sottosistemi.

Una volta completata l'installazione si può avviare Stratoshark tramite l'icona dell'applicazione o utilizzando la riga di comando. Al boot, l'interfaccia principale mostrerà una panoramica delle attività del sistema in tempo reale, inclusi i processi in esecuzione e le chiamate attive. L'applicazione mette a disposizione diverse funzionalità per la loro analisi e quella dei messaggi di log tra cui:

il monitoraggio in tempo reale per osservare le chiamate di sistema man mano che si verificano, con dettagli su parametri, risultati e processi coinvolti.

la possibilità di applicare filtri per concentrarsi su chiamate di sistema specifiche o processi e per l'identificazione di anomalie o comportamenti sospetti.

la registrazione delle sessioni di monitoraggio per analisi successive, utile per esaminare eventi di particolare rilievo o per condividere dati con altri componenti di un team.

Integrazione con Wireshark

Stratoshark si concentra sulle chiamate di sistema e sui messaggi di log ma può essere utilizzato in tandem con Wireshark, con cui condivide buona parte del codice, per ottenere una visione completa delle attività di rete e del sistema. Si tratta di una combinazione ottimale per diagnosticare i problemi che coinvolgono sia la rete che il sistema operativo sotto monitoraggio.