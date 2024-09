I responsabili di Amazon S3, piattaforma per l'archiviazione degli oggetti in Cloud di AWS, hanno annunciato la disponibilità della versione Alpha di Storage Browser. Il progetto è quindi ancora in fase di test ma potrebbe diventare presto o tardi un tool diffusamente utilizzato presso migliaia di sviluppatori in tutto il mondo. Cerchiamo quindi di capire quali sono le sue caratteristiche e quale potrebbe essere la sua utilità durante il coding.

Cosa è Storage Browser per Amazon S3

Storage Browser per Amazon S3 è un componente rilasciato sotto licenza Open Source che può essere aggiunto alle applicazioni Web per mettere a disposizione degli utenti un'interfaccia semplice per i dati archiviati all'interno di S3.

Grazie ad esso si può fornire ai propri utilizzatori l'accesso per consultare, scaricare e caricare i dati in S3 dalle proprie applicazioni. Senza dover utilizzare piattaforme intermedie. È sufficiente che gli utenti siano autorizzati.

A questo proposito è bene precisare che Storage Browser mostra unicamente i dati a cui gli utenti hanno il permesso di accedere, garantendo un elevato livello di sicurezza. Esso poi ottimizza automaticamente le richieste in modo da garantire un trasferimento di dati affidabile.

Announcing Storage Browser for Amazon S3 for your web applications (alpha release) Amazon S3 is announcing the alpha release of Storage Browser for S3, an open source component that yo... https://t.co/9G2UPUoQpD — What's New on AWS (Unofficial) (@awswhatsnew) September 5, 2024

Si può tenere sotto controllo l'accesso ai dati in base all'identità dell'utente finale, sfruttando i servizi di sicurezza e identità messi a disposizione da AWS. È anche possibile personalizzare Storage Browser in modo che corrisponda al design e al brand di un'App preesistente.

Tempistiche di rilascio

Attualmente questa soluzione è disponibile nelle librerie client per JavaScript e React di AWS Amplify. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina GitHub del progetto.

Come confermato dai portavoce di Amazon:

Stiamo rendendo disponibile la versione alpha di Storage Browser per S3 per raccogliere feedback tempestivi e incorporare il contributo della community nella progettazione e nell'implementazione.

Quindi per ora non disponiamo di dettagli precisi riguardanti le tempistiche di rilascio delle versione stabile.