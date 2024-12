Stop al telemarketing: scopri questo tool innovativo ed economico

Le chiamate spam e di telemarketing possono essere una vera seccatura, dal momento che invadono la privacy, diventando un vero disturbo nella quotidianità. Per chi cerca una soluzione definitiva, Incogniè il servizio innovativo progettato per risolvere questo problema. Non si limita a bloccare le chiamate indesiderate, ma lavora in maniera integrata, eliminando i dati dai database utilizzati dai call center.

Come funziona Incogni: protezione continua dei tuoi dati dal telemarketing

Incogni si distingue per il suo approccio proattivo alla protezione dei dati. Una volta registrato al servizio, il sistema invia richieste dirette ai principali broker di dati per rimuovere le informazioni personali dell'utente. Questo riduce drasticamente le possibilità che il numero di telefono o i dati vengano utilizzati per attività di telemarketing.

Il servizio non si limita a una singola rimozione: monitora costantemente i database per garantire che i dati non vengano reinseriti. In questo modo, la protezione offerta è duratura e affidabile. Inoltre, è facile da usare grazie alla sua interfaccia intuitiva.

Tutto ciò che devi fare è registrarti e lasciare che il servizio gestisca le richieste di rimozione per te. Riceverai aggiornamenti sullo stato delle operazioni, così saprai sempre cosa sta succedendo con i tuoi dati. Con Incogni, puoi finalmente dire addio alle chiamate di telemarketing e alle comunicazioni indesiderate.

