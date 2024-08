Sticky Notes: nuova app nel canale stabile non convince gli utenti

Circa due mesi fa, Microsoft ha annunciato che la nuova app Sticky Notes era finalmente "disponibile per tutti gli utenti". Tuttavia, come di solito accade con i prodotti Microsoft, il lancio è iniziato gradualmente e ci è voluto un po' prima che Microsoft lo completasse. Ora, ogni utente OneNote su Windows può accedere alla nuova app Sticky Notes. Tuttavia, alcuni utenti non sono contenti.

Sticky Notes: i problemi riscontrati con la nuova app

Per cominciare, l'app è ancora contrassegnata come anteprima, il che solleva la questione del perché Microsoft stia distribuendo software pre-release a tutti gli utenti nel canale stabile (dopotutto, esiste il programma Microsoft 365 Insider). In secondo luogo, l’applicazione fa ancora parte di OneNote. Ciò significa che gli utenti ricevendo Sticky Notes indipendentemente dal fatto che la si voglia o meno (o se si ha già la vecchia app). A questo punto, l'unico modo per rimuovere la nuova app dal computer è disinstallare OneNote o l'intera suite Office, il che non è l'ideale.

Infine, la parte peggiore è che, nonostante siano state introdotte nuove funzionalità interessanti e un'interfaccia utente sofisticata, l'app Sticky Notes rielaborata è molto più lenta della vecchia variante. Ciò rende inutile lo scopo di Sticky Notes, che di base è un'applicazione piccola, veloce e leggera per prendere appunti velocemente. Ci sono anche alcuni report sparsi di utenti che hanno perso i loro appunti dopo l'aggiornamento. Tuttavia, questi problemi non sembrano essere diffusi.

Fortunatamente, gli utenti possono ancora usare la vecchia app Sticky Notes dal Microsoft Store. Funziona molto meglio e più velocemente, inoltre può ancora sincronizzare i sticky con OneNote su tutti i dispositivi. Inoltre, è persino possibile ripristinare la "vecchia vecchia app Sticky Notes". Si tratta di un'app essenziale simile a un widget desktop senza sincronizzazione dell'account Microsoft, formattazione del testo e altre funzionalità. L’azienda di Redmond sarà in grado di risolvere questi problemi e offrire un’app leggera, veloce e, soprattutto funzionante? Probabilmente ciò accadrà quando l’app nel canale stabile uscirà dalla pre-release.