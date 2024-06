Microsoft Sticky Notes: tante novità con il nuovo aggiornamento

Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento significativo per l'app Sticky Notes, introducendo diverse nuove funzionalità e un design migliorato. Questa nuova versione è ora disponibile per tutti gli utenti di Windows 11 e Windows 10, offrendo un'esperienza più completa e versatile.

L'interfaccia utente di Sticky Notes è stata completamente rinnovata per offrire un aspetto più moderno e intuitivo. La nuova versione presenta un design pulito e accattivante che facilita la navigazione e l'utilizzo dell'app. Gli utenti noteranno subito la differenza nella facilità d'uso, grazie a layout semplificati e a una maggiore attenzione ai dettagli estetici.

Una delle novità più significative è l'integrazione con OneNote per Microsoft 365. Questa integrazione consente di sincronizzare le note su tutti i dispositivi, rendendo Sticky Notes un tool ancora più potente per chi utilizza più device.

Ora, le note create su un computer possono essere facilmente accessibili su un altro dispositivo, come un tablet o uno smartphone, tramite OneNote. Inoltre, l'integrazione offre funzionalità avanzate come la ricerca all'interno delle note e la formattazione del testo, migliorando notevolmente l'organizzazione delle informazioni.

Screenshots, OCR e ricerca potenziata: tutte le novità di Sticky Notes

Sticky Notes ora include la possibilità di catturare screenshots direttamente all'interno dell'app. Questa funzione è estremamente utile per chi ha bisogno di prendere note visive o di annotare rapidamente informazioni da una schermata. Gli utenti possono facilmente catturare, annotare e salvare le immagini, rendendo Sticky Notes uno strumento versatile per diverse esigenze lavorative e personali.

Un'altra funzionalità innovativa è l'OCR (Optical Character Recognition), che permette di estrarre testo dalle immagini. Questa funzione consente agli utenti di copiare e incollare testo direttamente dagli screenshot o dalle immagini importate nelle note. L'OCR è particolarmente utile per digitalizzare appunti scritti a mano o per acquisire rapidamente testo da documenti scansionati.

La ricerca all'interno di Sticky Notes è stata notevolmente potenziata. Ora è possibile trovare rapidamente le note desiderate utilizzando parole chiave o frasi specifiche. Questa funzione avanzata di ricerca rende molto più semplice gestire grandi quantità di note e informazioni, risparmiando tempo prezioso.

Sticky Notes può essere impostato in modalità "Sempre in primo piano", permettendo alle note di rimanere visibili sulla scrivania anche mentre si utilizzano altre applicazioni. Questa nuova versione di Sticky Notes è disponibile in diverse lingue, tra cui l'italiano. Questo rende l'app accessibile a un pubblico più ampio e migliora l'esperienza utente per coloro che preferiscono utilizzare l'app nella propria lingua madre. La nuova versione di Sticky Notes viene installata automaticamente su Windows 11 e Windows 10. Se non l'avete ancora ricevuta, potete scaricarla manualmente dal Microsoft Store.