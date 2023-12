Stampa comodamente con la HP Envy 6020e approfittando del GRANDE SCONTO

Stampare direttamente da casa è una comodità che molto tempo fa non potevamo permetterci, e chi poteva, probabilmente non poteva farlo a questi livelli. Questa possibilità è il meglio, non solo per le classiche mansioni burocratiche casalinghe, ma anche per lo smart working o per il lavoro in generale. Un marchio come HP è poi un'eccellenza a livello di qualità e sicurezza, e l'offerta che ci offre oggi è davvero niente male!

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon la Stampante Multifunzione HP Envy 6020e a soli 69,90€, con uno sconto del 42% sul totale e un risparmio per te di circa 50€!

Stampare in tutti i modi, facilmente!

Questa stampante è molto versatile, e può essere collegata e stampare da PC, smartphone e tablet con l'app HP Smart, connettendosi ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria (come molti altri prodotti del marchio HP).

La HP Envy 6020e è multifunzione, a getto d'inchiostro a colori, e può stampare con fronte retro automatico, che inoltre ti da la possibilità di stampare anche senza bordi. Può inoltre stampare fino a 20 ppm in bianco/nero o 17 ppm a colori, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², ma anche su buste e carta fotografica.

