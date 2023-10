Spusu lancia la sua ultima offerta: bundle aumentato fino a 140GB

L'operatore Spusu offre servizi di qualità eccellente ai suoi utenti, presentando tariffe telefoniche molto convenienti e, questo mese, la possibilità di ricevere fino a 140 GB aggiuntivi con il proprio bundle.

L'utente ha a disposizione una promozione unica nel suo genere, con un rapporto prezzo-qualità imbattibile e adatta a coloro che sono già clienti e a chi desidera effettuare la portabilità.

La Riserva Dati è un servizio estremamente utile che è impossibile trovare da qualche altra parte. Oltre a questo gestore virtuale, nessun altro offre un servizio così sorprendente ai propri clienti.

Quindi, se consumi i dati di navigazione molto velocemente, non dovresti assolutamente lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità.

Riserva Dati Spusu: i dettagli

Tutte le offerte di Spusu, che utilizzano la rete di WINDTRE, includono la Riserva Dati. Ci sono due opzioni disponibili per incrementare la quantità di traffico dati fino a un massimo di 140 giga: Spusu Oltreconfine e Spusu 70.

La seconda tariffa, una delle più popolari tra i clienti, include 70 giga ad alta velocità, 2000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili italiani, e 500 SMS che, in casi di emergenza, possono sempre tornare utili, soprattutto laddove la connessione dati per usare le app di messaggistica è assente. Ciò offre un'ampia gamma di possibilità per navigare in Rete e parlare con le persone.

Questa offerta ha un prezzo di 5,98€ al mese senza alcun obbligo, costo che resterà tale per sempre. Puoi effettuare l'acquisto online e scegliere tra una SIM fisica e una eSIM, se il tuo dispositivo lo supporta.

L'offerta avrà validità fino al 31 ottobre 2023, salvo proroghe da parte dell'operatore. Potrai annullare l'abbonamento in qualsiasi momento perché non ci sono vincoli contrattuali. Se hai necessità, contatta subito il servizio clienti tramite WhatsApp.

