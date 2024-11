Spotify salverà la cronologia dei brani ascoltati fino a 90 giorni

Soltanto pochi giorni fa, Spotify ha introdotto la funzionalità "Spotify for Authors", che fornisce strumenti, statistiche, codici di riscatto e altro ancora per i creatori di audiolibri. Adesso, la piattaforma di streaming musicale svedese ha deciso di aggiungere un'altra novità alla piattaforma che farà sicuramente felici diversi utenti. La società ha infatti inserito una nuova scheda nell’app chiamata "Recenti", che tiene traccia di brani, audiolibri o podcast ascoltati. Questa funzionalità tiene traccia dei contenuti con cui gli utenti hanno interagito fino a 90 giorni. Inoltre, la scheda "Recenti" di Spotify terrà anche traccia di tutti i contenuti salvati sulla piattaforma. Trovare brani o podcast ascoltati in passato è abbastanza semplice. Gli utenti dovranno semplicemente toccare la loro immagine del profilo e scegliere "Recenti". In questa sezione si potranno infatti riascoltare i brani recenti riprodotti e gli altri contenuti salvati.

Spotify: la nuova pagina “Recenti” sostituisce “Cronologia ascolti”

Come riportato dal sito Engaged, l’azienda svedese ha spiegato che "mettere un podcast in pausa, trovare il tormentone della settimana scorsa o riprodurre finalmente quell'album o audiolibro salvato" diventerà più facile con la nuova scheda. Vale la pena notare che con l'arrivo della scheda "Recenti" un’altra scheda verrà eliminata dalla piattaforma. In particolare, la scheda "Recenti" ha sostituito la vecchia scheda "Cronologia ascolti". La parte migliore di questa nuova modifica è che sarà disponibile per gli abbonati gratuiti e Premium. Spotify aggiunge infine che gli utenti potranno accedere alla pagina "Recenti" scorrendo verso il basso nel feed della home page.

L’azienda ha rilasciato tale novità in tutto il mondo, quindi la nuova pagina sarà disponibile anche per gli utenti in Italia. Il nuovo aggiornamento è in fase di distribuzione sia per gli utenti Android che iOS. Tuttavia, considerando che si tratta di un lancio graduale, potrebbe volerci un po' prima che sia disponibile per tutti gli utenti.