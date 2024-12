Spotify ha mostrato video per adulti nei risultati di ricerca

Alcuni utenti di Spotify hanno riscontrato un problema preoccupante, imbattendosi in video espliciti che apparivano nei risultati di ricerca e nei consigli. Questo problema è venuto alla luce quando un utente di Reddit di nome Milk_Steak_Jabroni ha condiviso uno screenshot sulla piattaforma che mostrava un video porno dell'attrice per adulti Mia Khalifa in un suggerimento di ricerca per il rapper M.I.A. A quanto si dice, mentre il video specifico non era disponibile su Spotify dopo l'indagine, altri contenuti per adulti sono stati trovati nella scheda "Video" di Spotify. L’azienda ha risposto prontamente alle segnalazioni degli utenti. Laura Batey, rappresentante della piattaforma, ha infatti confermato che il contenuto "è stato rimosso a causa della violazione delle nostre policy". Per quanto riguarda le policy di Spotify, la piattaforma proibisce materiale sessualmente esplicito. Tuttavia, non spiega come tale contenuto abbia aggirato il suo sistema di moderazione.

Spotify: mancanza di funzionalità di segnalazione aumenta il problema

Non è la prima volta che il sistema di moderazione di Spotify finisce sotto esame. Secondo quanto riportato, un account sulla piattaforma è divenuto noto per aver pubblicato audio erotici per anni. Recentemente lo stesso account ha recentemente iniziato a caricare video sessualmente espliciti. Un altro account, con un nome alfanumerico, da novembre ha iniziato a condividere lo stesso contenuto NSFW camuffato da podcast. Sembra che tale contenuto appaia sulla piattaforma con una bandiera verde a causa di bug nel sistema di moderazione di Spotify e della mancanza di una semplice funzionalità di segnalazione in-app. A differenza di altre piattaforme, per segnalare un problema, gli utenti di Spotify devono copiare manualmente l'URL del contenuto. In seguito, dovranno segnalare le violazioni tramite una pagina web esterna. Ciò rende l'intero processo di segnalazione macchinoso e potrebbe scoraggiare gli utenti dal segnalare contenuti inappropriati sulla piattaforma.

In passato, altri utenti di Reddit hanno anche segnalato esempi di video espliciti nei risultati di ricerca e persino tracce audio erotiche suggerite dalla playlist algoritmica "Discover Weekly" di Spotify. Ciò ha sollevato preoccupazioni sulla capacità dell’app di mantenere la piattaforma adatta anche ai minori.