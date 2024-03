Spazio EXTRA con la Micro SD Lexar da 256 GB a MENO DI 30 EURO

Se hai bisogno di avere sempre con te tutti i tuoi file, abbiamo quello che fa per te! Si tratta della Micro SD Lexar da 256 GB, oggi disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l'offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Micro SD Lexar da 256 GB: tutti i tuoi file sempre a portata di mano

La Micro SD Lexar da 256 GB è una mini scheda perfetta per archiviare qualsiasi file, anche i più pesanti.

Con velocità di lettura fino a 160MB/s, e di scrittura fina a 90MB/s, consente di trasferire senza problemi foto di alta qualità e video 4K UHD. Vanta inoltre un'alta compatibilità per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet android, tablet pc, action cameras, dslr e videocamera Full HD.

Questa scheda ti garantisce le prestazioni che ti servono per registrare e salvare i tuoi preziosi dati in una grande varietà di elementi. In più è resistente a temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X quindi potrai utilizzarla in qualsiasi tipologia di condizione ambientale.

Per le app, le prestazioni A2 (App 2) sono 4000 IOPS in lettura continua, 2000 IOPS in scrittura, il che aiuta non solo a funzionare più velocemente, ma anche a risparmiare la memoria di archiviazione di smartphone o tablet.

Per finire, la microSD è coperta da una garanzia di 10 anni. Inoltre tutti i progetti dei prodotti Lexar vengono sottoposti a test approfonditi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

Oggi la Micro SD Lexar da 256 GB è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto conveniente del 6%. Ma fai in fretta, l'offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.