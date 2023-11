Sorgenia: risparmia 40€ sulla bolletta con il codice VERDE

Se sei alla ricerca di un modo per ridurre le spese sulla bolletta energetica, il codice sconto VERDE potrebbe essere la chiave per un risparmio significativo.

Con questo vantaggioso coupon, è possibile passare a Sorgenia e ottenere uno sconto in bolletta del valore di 40 euro attivando sia la fornitura di luce che quella di gas.

La convenienza aumenta ulteriormente per chi decide di aggiungere anche il servizio fibra alla propria fornitura. In questo caso, lo sconto si amplia a 60 euro, offrendo un incentivo extra per coloro che cercano una soluzione completa.

Risparmia con il Codice VERDE Sorgenia: ecco come

Ma le offerte di Sorgenia non si fermano qui. Il fornitore premia i clienti che scelgono di passare a lui per la fornitura di luce e gas con uno sconto del 10% su ogni ricarica per l'auto elettrica. Questo vantaggio è accessibile tramite l'applicazione MyNextMove, disponibile su iOS e Google Play Store.

Oltre al codice sconto VERDE, Sorgenia mette a disposizione anche il codice QUERCIA, pensato per chi desidera attivare il servizio fibra.

Questo secondo coupon può garantire uno sconto che può raggiungere fino a 60 euro, rendendo l'offerta ancora più allettante.

Sorgenia si distingue anche per gli sconti sul servizio commerciale in base alla durata della permanenza del cliente. Con un ammontare di 8 euro al mese per la luce e 10 euro al mese per il gas, il gestore dimostra di premiare la fedeltà dei suoi utenti.

Il prezzo indicizzato delle forniture è vantaggioso, con un'aggiunta di soli 0,15 euro/Smc per il gas e 0,15 €/kWh per l'energia elettrica per i primi 12 mesi.

Con un impegno ambientale rilevante, Sorgenia garantisce che l'energia elettrica provenga da fonti rinnovabili certificate grazie alla Garanzia d'Origine.

Inoltre, il gestore elimina i costi extra per l'ingresso in fornitura, rendendo il passaggio a Sorgenia rapido ed indolore, soprattutto grazie alla promozione usufruibile online.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.