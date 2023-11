Sorgenia: la scelta giusta per risparmiare sulla bolletta luce e gas

Non resta molto alla fine del mercato di Maggior Tutela per le utenze domestiche di luce e gas. I clienti rimasti in questo regime prima dello stop ora hanno la possibilità di scegliere un nuovo distributore ed abbattere i costi in bolletta.

Scegliere Sorgenia come fornitore di luce e gas è semplice poiché permette di acquistare energia a prezzi scontati, con un piccolo sovrapprezzo rispetto al prezzo all'ingrosso.

Sorgenia permette l'accesso ai prezzi del PUN (per l'elettricità) e PSV (per il gas) per il mercato all'ingrosso, che vengono entrambi aumentati da una tariffa ridotta (0,015 €/kWh per l'elettricità e 0,15 €/Smc per il gas).

È importante notare che con Sorgenia è possibile anche optare per la soluzione di fibra ottica FTTH, al costo di 21,90 euro al mese per dodici mesi. L'offerta può essere attivata direttamente online dal sito Sorgenia, raggiungibile tramite il link sottostante.

Come risparmiare sulla bolletta grazie a Sorgenia

Grazie a Sorgenia, puoi tagliare le spese in bolletta, liberandoti da qualsiasi rischio di aumento dei prezzi alla scadenza del mercato tutelato. È possibile accedere a tariffe per l'energia elettrica composte da PUN + 0,015 €/kWh" e per il gas naturale composte da PSV + 0,15 €/Smc.

Sorgenia offre un accesso diretto al prezzo all'ingrosso, seguito da un aumento di costo di poco significativo. Per la luce si fa riferimento al PUN, mentre il PSV viene riferito al gas.

In aggiunta, la possibilità di accedere alla fibra ottica FTTH è un bonus che viene offerto al costo di 21,90 euro al mese per 12 mesi.

Le offerte di Sorgenia sono disponibili gratuitamente per chi è già nel mercato libero e per chi è ancora in quello tutelato. Basta seguire il link in basso per attivare le offerte.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.