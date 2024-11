Sora: generatore video di OpenAI fatto trapelare per protesta

OpenAI ha mostrato per la prima volta il suo modello di intelligenza artificiale text-to-video, Sora, a febbraio di quest’anno. Tuttavia, da allora non ha più fornito aggiornamenti significativi su quando verrà rilasciato. Ora, sembra che alcuni artisti abbiano fatto trapelare l'accesso al modello per protestare contro l’azienda per dei pagamenti non effettuati. Martedì, un gruppo di beta tester di Sora ha affermato di aver fatto trapelare un accesso anticipato a Sora con un'interfaccia funzionante per la generazione di video. In un post su Hugging Face, un repository pubblico di modelli di intelligenza artificiale, affermano che le persone sono state in grado di creare molti video di intelligenza artificiale, tutti simili alle demo di Sora di OpenAI, prima che l'azienda intervenisse per bloccare l'accesso.

Sora: partecipazione degli artisti alla preview su base volontaria

Gli autori affermano che il programma di accesso anticipato a Sora di OpenAI sfrutta gli artisti per lavoro gratuito e "art washing". Questi criticano l'azienda per aver fatto sì che centinaia di artisti fornissero test e feedback non retribuiti. Gli artisti si oppongono anche ai requisiti di approvazione dei contenuti di OpenAI per Sora. Questi affermano infatti che "ogni output deve essere approvato dal team di OpenAI prima della condivisione".

Di contro, OpenAI ha sottolineato che la partecipazione alla sua "anteprima di ricerca" è "volontaria, senza alcun obbligo di fornire feedback o utilizzare lo strumento". Come ha affermato il portavoce di OpenAI, Niko Felix, in un comunicato: "Sora è ancora in anteprima di ricerca e stiamo lavorando per bilanciare la creatività con solide misure di sicurezza per un uso più ampio. Centinaia di artisti nella nostra alpha hanno plasmato lo sviluppo di Sora, aiutando a dare priorità a nuove funzionalità e misure di sicurezza. La partecipazione è volontaria, senza alcun obbligo di fornire feedback o utilizzare lo strumento. Siamo stati entusiasti di offrire a questi artisti l'accesso gratuito e continueremo a supportarli tramite sovvenzioni, eventi e altri programmi. Crediamo che l'intelligenza artificiale possa essere un potente strumento creativo e ci impegniamo a rendere Sora utile e sicura".

L'ex CTO di OpenAI, Mira Murati, ha dichiarato al Wall Street Journal a marzo che Sora sarebbe stato disponibile entro la fine dell'anno. In un recente AMA su Reddit, il CPO Kevin Weil ha affermato che Sora non era ancora stato rilasciato perché OpenAI aveva ancora bisogno di "scalare" il calcolo richiesto per alimentarlo e "ottenere sicurezza/impersonificazione/altre cose giuste". L’azienda non ha ancora confermato se Sora arriverà effettivamente entro il 2024 o sarà posticipato. Per averne la certezza bisognerà attendere ancora qualche settimana.