OpenAI potrebbe lanciare un agente AI all'inizio del 2025

OpenAI si sta preparando a rilasciare un agente AI autonomo in grado di controllare i computer ed eseguire attività in modo indipendente. L’unica cosa certa al momento è che il nome in codice di tale agente AI è "Operator". Come rivelato dalla redazione di Bloomberg, l'azienda statunitense prevede di lanciarlo come anteprima di ricerca e strumento per sviluppatori a gennaio. Questa mossa intensifica la competizione tra i giganti della tecnologia che sviluppano agenti di intelligenza artificiale. Com’è noto, Anthropic ha recentemente introdotto la sua capacità di "computer use", mentre Google starebbe preparando una versione simile per una probabile presentazione a dicembre. La tempistica dell'eventuale rilascio ufficiale di Operator rimane ancora segreta. Tuttavia, il suo sviluppo segnala un cambiamento fondamentale verso sistemi di intelligenza artificiale che possono interagire attivamente con le interfacce del computer anziché elaborare solo testo e immagini.

OpenAI: nel 2025 gli agenti AI potrebbero raggiungere il mainstream

Come già accennato, tutte le principali aziende di intelligenza artificiale hanno promesso agenti AI autonomi. Anche OpenAI ha recentemente pubblicizzato la possibilità. In un forum Reddit "Ask Me Anything" di qualche settimana fa, il CEO di OpenAI, Sam Altman ha affermato: "avremo modelli sempre migliori", aggiungendo poi che "la prossima grande svolta nel campo dell’intelligenza artificiale riguarderà gli agenti AI". Il mese scorso, durante un evento stampa dell’azienda prima del DevDay 2024, il responsabile dei prodotti Kevin Weil ha confermato tale possibilità. Come affermato da Weil: "Penso che il 2025 sarà l'anno in cui i sistemi agentici raggiungeranno finalmente il mainstream".

I laboratori di intelligenza artificiale affrontano una pressione crescente per monetizzare i loro costosi modelli, soprattutto perché i miglioramenti incrementali potrebbero non giustificare prezzi più alti per gli utenti. La speranza è che gli agenti autonomi siano il prossimo prodotto rivoluzionario. Tuttavia, ad oggi si tratta soltanto di un progetto in sviluppo. Infatti, ad oggi non ancora è chiaro se OpenAI sia effettivamente in grado di lanciare il suo agente AI per gli sviluppatori entro gennaio. Ciò che è certo è che prima che tale novità raggiunga un pubblico più ampio sarà necessario attendere ancora qualche mese.