Sony WH-CH720N: cuffie wireless multipoint con zero latenza al 47%

Vuoi delle cuffie wireless d'eccellenza senza dover vendere un rene? Allora sei nel posto giusto. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le mitiche Sony WH-CH720N a soli 79,90 euro, invece che 149,99 euro. Goditi lo sconto del 47% e risparmia la bellezza di 70 euro sul totale. Non perdere questa occasionissima.

Sony WH-CH720N: comodissime con 35 ore di autonomia

Con le cuffie wireless Sony WH-CH720N potrai ascoltare la tua musica preferita senza interferenze di alcun genere e per tutto il tempo che vuoi. Infatti sono innanzitutto molto comode. Hanno dei morbidi padiglioni che si appoggiano delicatamente sulle orecchie e un archetto regolabile che non stringe eccessivamente.

Grazie alla cancellazione del rumore intelligente ti premettono di adattare il suono come desideri, regolandolo su 20 livelli differenti. E la tecnologia DSEE ti offre una personalizzazione pazzesca per un esperienza molto più realistica.

Godono anche della connessione multipoint che ti consente di collegarle a più dispositivi contemporaneamente e quindi passare da uno all'altro in modo veloce. Così non devi associarle e dissociarle tutte le volte, cambi semplicemente con il pulsante dedicato. La connessione è stabile e garantisce una latenza zero, per cui sono perfette anche per guardare Film e giocare.

E poi hanno una mega batteria che può durare per ben 35 ore con una sola ricarica. Se poi vai di fretta e ti sei dimenticato di metterle a ricaricare, ti bastano 3 minuti per un'ora intera di ascolto. E puoi regolare i volumi, cambiare brano musicale e rispondere alle chiamate con i comandi posti sul padiglione.

Un vero affare da non perdere dunque, però devi fare davvero veloce perché durerà poco. Quindi prima che non siano più disponibili a questa cifra fiondati su Amazon e acquista le tue Sony WH-CH720N a soli 79,90 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

