Sony WH-1000XM4: cuffie wireless pazzesche ora al minimo storico

Sei alla ricerca di cuffie che ti permettano di ascoltare qualsiasi cosa in ambienti rumorosi senza disturbi? Allora devi per forza valutare questa super offerta di Amazon. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello Sony WH-1000XM4 a soli 188,90 euro, invece che 2443,90 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori te lo assicuro. Siamo invece di fronte a uno sconto del 22% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 55 euro sul totale. Davvero niente male. Si tratta per altro del prezzo più basso di sempre, ragion per cui devi fare davvero presto. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 37,78 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Sony WH-1000XM4: meravigliose e ora anche a buon prezzo

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM4 sono tra le migliori sul mercato per cui il loro prezzo è abbastanza alto ma oggi le puoi avere a molto meno, per cui non c'è tempo da perdere. Grazie alla loro cancellazione del rumore con nuova tecnologia riescono a eliminare tutto ciò che ti circonda per permetterti di ascoltare la musica o di fare chiamate senz nessun disturbo.

La connessione Bluetooth è perfettamente stabile e affidabile garantendo anche zero latenza. Per cui le puoi usare per guardare Film e serie TV senza problemi. E se parli con una persona mentre hai le cuffie, queste abbassano automaticamente il volume per permetterti di conversare senza toglierle. Inoltre sono comodissime e regalano un'autonomia fino a 30 ore.

Fai alla svelta o rischi cdi arrivare troppo tardi con il prezzo che torna alla normalità. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue Sony WH-1000XM4 a soli 188,90 euro, invece che 2443,90 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.