Sony WFC510: cuffiette true wireles con connessione multipioint

Se vuoi delle cuffiette true wireless eccezionali che si possano collegare a più dispositivi contemporaneamente e siano super comode, dai un'occhiata a questa offerta. Se fai presto su Amazon puoi aggiudicarti le Sony WFC510 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro.

Con lo sconto del 17% il prezzo arriva al minimo storico e per questo motivo sono uno dei migliori affari di oggi. Potrai ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente anche se è rumoroso senza problemi. Sono discrete e comodissime. Anche la custodia e leggera e compatta e te a puoi portare ovunque tu voglia occupando pochissimo spazio.

Sony WFC510: le migliori cuffiette wireless a questo prezzo

Non ci sono dubbi a una cifra così bassa le Sony WFC510 sono tra le migliori cuffiette true wireless in circolazione. Grazie alla connessione multipoint le puoi collegare a due dispositivi in contemporanea e passare da uno all'altro in modo veloce e semplice. Sono comodissime e spariscono nelle orecchie una volta che le indossi.

Sono resistenti all'acqua con certificazione di gradi IPX4 e quindi le puoi usare tranquillamente per fare sport e fitness. Garantiscono un suono eccellente, di altissima qualità e senza rumori ambientali. E con la tecnologia DSEE otterrai sempre il massimo da ogni traccia. La connettività Bluetooth offre una bassissima latenza e sono compatibili con tantissimi dispositivi. Inoltre hanno una mega batteria in grado di durare per 11 ore con una sola ricarica e per altre 11 ore con la custodia per un totale quindi di 22 ore di autonomia.

Fai alla svelta perché difficilmente una promozione del genere potrà durare a lungo. Dunque fiondati su Amazon e acquista le tue Sony WFC510 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

