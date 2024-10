Sonos presenta un piano di risanamento dopo il disastro dell'app

Il recente lancio dell'app di Sonos, avvenuto lo scorso maggio, si è trasformato in un vero e proprio caso di studio su come una cattiva gestione possa compromettere il rapporto con i clienti e portare a conseguenze gravi per un'azienda. Sonos, nota per i suoi prodotti audio di alta qualità, ha dato priorità all'acquisizione di nuovi utenti, trascurando la sua base di clienti affezionati. Il lancio delle nuove cuffie Ace è stato afflitto da numerosi bug, causando un impatto negativo sui ricavi e portando all'annuncio di oltre 100 licenziamenti.

Nonostante le difficoltà, all'inizio di ottobre Sonos ha presentato un piano di risanamento volto a ripristinare la fiducia dei clienti e raddrizzare la situazione. L'azienda ha delineato sette nuovi impegni, che spaziano da concetti generali come il miglioramento dell'esperienza utente a misure più specifiche, come l'estensione delle garanzie sui prodotti e la nomina di un ombudsman per la qualità. Quest'ultimo avrà il compito di fungere da collegamento tra i dipendenti e la direzione, portando avanti le preoccupazioni del personale e redigendo un rapporto di trasparenza ogni sei mesi.

Sarà necessario istituire un consiglio consultivo

Un'altra mossa chiave per riconquistare la fiducia del pubblico sarà l'istituzione di un "Customer Advisory Board", un consiglio consultivo composto da utenti che avranno l'opportunità di fornire feedback su software e prodotti prima del loro rilascio ufficiale. Inoltre, Sonos ha deciso di estendere di un anno la garanzia su tutti i prodotti home theater e sugli altoparlanti attualmente coperti da garanzia.

L'azienda ha dichiarato che molte di queste iniziative sono già in fase di attuazione, e altre seguiranno nel corso dell'anno. Inoltre, ha annunciato la sospensione dei bonus per i dirigenti tra ottobre 2024 e settembre 2025, a meno che non si ottenga un netto miglioramento della qualità dell'app e una ricostruzione della fiducia dei clienti. Il CEO Patrick Spence ha riconosciuto gli errori commessi e ha affermato che l'80% delle funzionalità rimosse dall'app è già stato ripristinato, con il completamento previsto nelle prossime settimane.