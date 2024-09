Snapchat annuncia nuove funzionalità AI per la piattaforma

Snapchat sta cercando di convincere più persone a provare la sua app di social network aggiungendo alcune nuove funzionalità AI. In un recente post del blog, l’azienda ha rivelato che aggiungerà nuove lenti basate su AI per gli utenti che vogliono scattare selfie. Una di queste mostrerà persino come gli utenti potrebbero apparire fra qualche anno, ovvero con i capelli bianchi. L'azienda ha anche annunciato che la sua funzionalità Memories aggiungerà opzioni AI. Come riportato sul blog: “con uno swipe verso l'alto dalla Fotocamera, gli Snapchatter possono visualizzare i Ricordi a schermo intero e vedere collage e mashup video dei loro preferiti. E ora, per gli abbonati a Snapchat+, l'IA agirà persino come direttore creativo personale aggiungendo didascalie e Lenti ai Ricordi, dando loro un tocco completamente nuovo. Gli abbonati vedranno anche Snap AI completamente nuovi da condividere con gli amici”.

Snapchat: le novità di My AI, Bitmoji e non solo

Anche il chatbot My AI di Snapchat, lanciato per la prima volta a febbraio 2023, sta ottenendo alcune nuove funzionalità. Il post del blog affermava che My AI ora offrirà agli utenti un modo per dare un'occhiata agli Snap di determinati oggetti e ottenere informazioni da quelle immagini. Ciò permette a My AI di "interpretare Snap di cartelli di parcheggio complessi, tradurre menu in una lingua straniera o aiutare a identificare piante uniche". Altre nuove funzionalità che stanno per essere implementate sulla piattaforma includono la visualizzazione dei fusi orari locali quando si invia un messaggio a qualcuno in chat. Inoltre, Snap Mail consentirà di inviare un messaggio a qualcuno anche se non è presente in chat in quel momento.

Snapchat afferma inoltre di voler introdurre alcuni miglioramenti dedicati alle videochiamate HD. Infine, l’azienda sta aggiungendo alcuni nuovi articoli digitali per gli avatar Bitmoji. Questi includono le nuove Crocs Snap-yellow e alcune nuove borse virtuali di rivenditori di fascia alta come Prada e Miu Miu che saranno disponibili nel prossimo futuro.