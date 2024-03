Smartwatch XIAOMI: il prezzo CROLLA al 50% ed è occasione di acquisto senza precedenti!

Non c'è mai stato un momento migliore di questo per acquistare Xiaomi Poco Watch, lo smartwatch top di gamma di casa Xiaomi che ti accompagna ogni giorno nelle tue attività di fitness e non solo alla modica cifra di 49,99€.

Venduto originariamente a 100€, oggi il prezzo crolla della metà grazie al 50% di sconto applicato da Amazon che lo rende una vera e propria occasione. Ci stai ancora pensando? E allora non ti resta che conoscere tutte le sue incredibili caratteristiche!

Ampio display AMOLED e design ultraleggero

I motivi per cui dovresti acquistare Xiaomi Poco nel suo splendido colore nero sono molteplici, e vogliamo dirtene alcuni. Prima di tutto, dispone di un ampio e godibile display AMOLED con colori ad altissima risoluzione e un piacevole vetro curvo con una cornice ultra sottile praticamente impercettibile per un'esperienza visiva da lasciarti senza parole. Pur essendo uno smartwatch importante, il suo è un design ultraleggero che ti farà quasi dimenticare di averlo al polso.

Resistente all'acqua con classificazione 5 ATM, che ti permette di indossarlo anche nelle tue sessioni di allenamento in vasca oppure quando sei al mare. I sensori e gli algoritmi avanzati ti aiutano a monitorare la frequenza cardiaca e a tenere traccia in tempo reale del suo stato di saluto 24 ore al giorno tutti i giorni, potendo portare i monitoraggi persino al tuo medico di base. Inoltre, questo smartwatch registra anche le tue fasi del sonno fra pisolini, sonno leggero, fase REM e sonno profondo.

Insomma, ti sei convinto? Spendi solamente 49,99€ per avere Xiaomi Poco Watch con lo sconto pazzesco del 50% messo a disposizione per te da Amazon!

