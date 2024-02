Smartwatch Balckview in OFFERTA su Amazon col Coupon!

Se stai cercando uno smartwatch che sia utile per tutte le occasioni, e che soprattutto non costi un occhio della testa, stavolta la convenienza per te è DOPPIA! Infatti su Amazon uno dei marchi di punta, Blackview, ha deciso di mettere in offerta uno dei suoi smartwatch più venduti, e che potrà venire incontro a tutte le tue esigenze più particolari.

Ebbene, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon lo Smartwatch Blackview R30 a soli 24,29€, con uno sconto del 10% se deciderai di applicare il coupon di febbraio durante il tuo acquisto!

Smartwatch Blackview R30: il TOP della convenienza!

Stiamo parlando della versione aggiornata dello Smartwach in questione, dotato del full touch TFT screen da 1.83" con qualità ottima dell'immagine. Per il tuo allenamento avrai a disposizione 24 modalità di esercizio con registrazione GPS, notifiche intelligenti per i tuoi social, sensore di movimento ad alte prestazioni, e così via.

E ancora, con lo Smartwatch Blackview R30 potrai monitorare i tuoi parametri vitali, l'ossigeno, e tutto ciò che ti può venire in mente. Il sistema ha come lingua l'italiano, dunque sarà estremamente comprensibile, e la durata della batteria per l'utilizzo ti terrà compagnia dai 7 ai 10 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.