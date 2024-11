SmartPOS Easy di Axerve: zero canone e commissioni all'1%

Axerve ha recentemente introdotto SmartPos Easy, un POS innovativo progettato per semplificare e ridurre i costi per gli esercenti, che elimina il canone mensile e applica una commissione ridotta dell'1% sulle transazioni. Chi attiva il dispositivo entro il 29 novembre 2024 avrà diritto a un cashback mensile pari al 50% delle commissioni, erogato tramite bonifico, grazie alla collaborazione con Fabrick. Questa promozione garantisce una riduzione significativa delle spese per le operazioni di pagamento digitali, offrendo agli esercenti uno strumento che bilancia convenienza e funzionalità avanzate.

Come funziona SmartPOS Easy di Axerve

SmartPos Easy si basa sull’affidabile terminale Android PAX A920 Pro, disponibile al costo una tantum di 100 euro. Una cifra che lo rende accessibile anche per le piccole imprese. Questo POS integra la connettività Wi-Fi e una SIM 4G, consentendo operazioni di pagamento rapide e stabili in qualsiasi contesto commerciale. La stampante termica integrata permette di emettere scontrini cartacei in modo immediato e professionale, migliorando la gestione delle transazioni in negozio.

La compatibilità del dispositivo con i principali circuiti di pagamento internazionali e con wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay rende SmartPos Easy ideale per rispondere alle abitudini di pagamento moderne dei clienti, permettendo pagamenti veloci e sicuri con una semplice connessione online. Axerve, leader nel settore dei pagamenti digitali e fisici, offre così un’opportunità unica per chi cerca soluzioni avanzate senza vincoli di canone.

Attivare l’offerta è semplice e immediato: basta visitare il sito di Axerve e seguire il processo di attivazione online per cominciare a usufruire di tutti i vantaggi di SmartPos Easy, la soluzione perfetta per ottimizzare i pagamenti nel punto vendita.

