Smart working sicuro con Kaspersky Small Office Security

Lo smart working è una modalità di lavoro da remoto sempre più apprezzata da dipendenti e aziende. Negli anni della pandemia il cosiddetto "telelavoro" ha raggiunto il suo picco massimo di popolarità per poi cedere nuovamente spazio al lavoro tradizionale man mano che si è tornati alla normalità. Tuttavia, ancora oggi sono moltissime le aziende e i professionisti che operano in smart working con tutti i vantaggi che ne conseguono. Eppure, non sempre vengono utilizzati gli strumenti giusti, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei dati e la sicurezza delle comunicazioni tra la sede aziendale e l'abitazione in cui si trova il lavoratore. Prodotti software completi come Kaspersky Small Office Security sono soluzioni ideali per lavorare da remoto senza rischi e in piena efficienza. Vediamo come e perché possono recitare un ruolo di primo piano nell'implementazione di uno smart working sicuro.

Inoltre, fino al 31 agosto, se utilizzi il codice SUMMERKAS25 al momento dell'abbonamento, Kaspersky ti offrirà uno sconto del 25%.

La VPN superveloce di Kaspersky Small Office Security ideale per lo smart working

Kaspersky Small Office Security protegge i dipendenti che lavorano da remoto in molteplici modi. La funzionalità principale è legata alla sicurezza nel trasferimento dati tra dipendente e azienda garantita dalla VPN inclusa in Kaspersky Small Office Security nel caso di acquisto di cinque o più licenze della suite. La VPN di Kaspersky offre una connessione Internet criptata, ovvero con una tecnologia di cifratura dei dati che li protegge da qualsiasi intromissione non autorizzata da parte di terzi. Le informazioni aziendali sono quindi costantemente al sicuro e viaggiano su una rete privata virtuale a prova di attacco brute force.

Kaspersky parla a ragion veduta di VPN superveloce, una definizione che nasce dalla consapevolezza di disporre di una rete di server ad alte prestazioni, oltre che sicura. Il lavoratore può quindi scambiare file senza rallentamenti e può rimanere in contatto con l'azienda tramite videocall o chiamate vocali con il massimo della qualità e senza buffering né interruzioni, dato che anche l'impatto sulla latenza risulta praticamente trascurabile. Inoltre, la VPN rende il traffico anonimo mascherando gli indirizzi IP e protegge quindi la privacy anche durante le sessioni di telelavoro.

Con Kaspersky, PC e altri dispositivi aziendali al riparo da virus, trojan, keylogger e ransomware

Gli attacchi informatici di molteplici tipologie a cui le aziende vanno incontro quotidianamente possono fare breccia anche durante lo smart working. Basta infatti una minima distrazione da parte di un dipendente, magari con l'apertura di un'email di phishing o di un allegato infetto, e il PC aziendale usato dal lavoratore in remoto diventa la testa di ponte da cui attaccare gli altri dispositivi in rete. Kaspersky Small Office Security ha però gli strumenti adatti a bloccare sul nascere ogni tipo di rischio.

Le tecnologie incluse nella suite prevedono infatti sistemi di protezione da phishing, virus, trojan, keylogger, malware e ransomware. Per quanto riguarda la minaccia dei ransomware, Kaspersky fa in modo che venga respinta prima che il blocco d'accesso al dispositivo diventi effettivo, ma nel caso in cui l'attacco sia ormai andato in porto c'è sempre la possibilità di ripristinare il sistema e recuperare i dati prendendone nuovamente il pieno controllo.

La protezione passa anche per un'adeguata protezione delle password d'accesso e Kaspersky Small Office Security implementa anche una tecnologia di gestione delle password protetta da crittografia AES a 256 bit conosciuta anche come "bank-grade" o "military grade". La soluzione di Kaspersky permette di archiviare credenziali, password e dettagli di pagamento in un archivio unico e sicuro, ma è in grado anche di generare password complesse. Non manca infine la funzionalità di compilazione automatica che inserisce i dati d'accesso nei rispettivi campi facendo risparmiare tempo in fase di autenticazione.

Kaspersky Small Office Security con garanzia di rimborso di 30 giorni

La quantità di servizi e funzionalità inclusi in Kaspersky Small Office Security varia in base al numero di licenze acquistate in fase di sottoscrizione. I prezzi partono da 80,10 euro per il piano annuale con protezione per 3 dispositivi e includono sempre la garanzia di rimborso di 30 giorni. Con il pacchetto software di Kaspersky per le aziende lo smart working non è quindi solo sicuro e veloce, ma anche molto conveniente.

Inoltre, fino al 31 agosto, se utilizzi il codice SUMMERKAS25 al momento dell'abbonamento, Kaspersky ti offrirà uno sconto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.