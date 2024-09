Smart TV TCL da 55" con risoluzione 4K UHD in offerta a tempo

Cambia il tuo televisore senza fare spese folli ma facendo un upgrade spettacolare per goderti eventi sportivi, film, serie TV e intrattenimento al meglio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Smart TV TCL da 55 pollici a soli 369 euro, invece che 399 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto dell'8% è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Si tratta di un ritorno al prezzo più basso. E se preferisci non spendere tutto in una volta con quest'offerta hai anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Smart TV TCL da 55 pollici per una visione da cinema

La Smart TV TCL in questa versione gode di uno schermo spettacolare da 55 pollici con tecnologia LED e cornice praticamente invisibile su tre lati per garantire un maggiore coinvolgimento. È dotata di una spettacolare visione in 4K che, con HDR 10 garantisce anche colori vividi e dettagli precisi.

Possiede le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per un audio e un suono da cinema. Con Fire TV puoi goderti i tuoi programmi preferiti su unica piattaforma e guardare tutto ciò che desideri in streaming. Avrai Netflix, Prime Video, Disney+, DZN, Spotify, YouTube, Apple TV e tanto altro. Inoltre puoi premere il tasto Alexa e usare la tua voce per regolare il volume, cambiare i canali e interagire con i tuoi dispositivi smart in casa.

Una vera potenza che oggi puoi avere a un prezzo accessibile, però devi fare alla svelta. Dunque prima che sia tardi tutto sparisca vai su Amazon e acquista la tua Smart TV TCL da 55 pollici a soli 369 euro, invece che 399 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.