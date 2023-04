Smart Monitor M5 Samsung CROLLA sotto la soglia psicologica dei 200€

Lo Smart Monitor della serie M5 di Samsung offre lavoro, gioco e intrattenimento in grande stile. Se sei alla ricerca di un solo monitor per lavorare da casa, giocare ai tuoi titoli preferiti e guardare film e serie TV in alta definizione, hai trovato l'articolo che fa per te. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 199,90 euro anziché 329 euro, per effetto dello sconto del 39% applicato in queste ore dal colosso di Seattle. E se sei abbonato a Prime, benefici anche della spedizione gratuita.

Smart Monitor Serie M5 di Samsung in sconto del 39% su Amazon

Grazie allo Smart Monitor di Samsung lavori da remoto ovunque tu sia, senza la necessità di collegare un PC, chatti insieme ai tuoi amici e guardi la tua serie preferita in tutta comodità. I servizi streaming più famosi come Netflix e YouTube sono disponibili in automatico collegando semplicemente il monitor alla propria rete Wi-Fi. Anche la produttività è al top, merito dell'implementazione della Work Mode, una modalità che ti permette di accedere ad un altro computer da remoto, di usare Office 365 e di collegarti ad altri device mobili tramite Samsung DeX.

E come ciliegina sulla torta finale, il monitor di Samsung ha la capacità di trasformarsi anche in un hub per i dispositivi IoT della tua abitazione grazie all'app SmartThings. Puoi ad esempio impostare il termometro, chiudere le tende o spegnere le luci, controllando il tutto dallo Smart Monitor.

Aggiungi al carrello ora il monitor intelligente di Samsung da 27 pollici per risparmiare 130 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

