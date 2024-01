Computer fisso con Intel Core i7, 16GB di RAM e SSD da 512 GB a 161€

Se fai veloce oggi ti porti a casa un PC pazzesco a un prezzo da brividi. Stiamo parlando di un prodotto ricondizionato garantito. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello questo computer fisso a soli 161,91 euro. Per poterlo avere a questo prezzo inserisci il codice CASA24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto di circa 18 euro su un prezzo già molto basso. Non è certo un'offerta da perdere. Questo è un ricondizionato in condizioni eccellenti con garanzia di un anno. E se non dovesse funzionare correttamente hai il diritto di restituirlo entro 30 giorni senza pagare nulla.

Computer fisso super potente: il ricondizionato vince

È chiaro che se non fosse un prodotto ricondizionato non riusciresti ad averlo a questo prezzo perché si presenta con delle specifiche pazzesche. Monta il potente processore Intel Core i7 di 3a generazione e a supporto ci sono ben 16 GB di RAM.

Poi troviamo un SSD da 512 GB dove potrai archiviare quello che vuoi senza il patema di dover sempre cancellare file. Ha una scheda grafica Intel HD Graphics 4000, con VGA e DP, USB da 3.0 per trasferimenti veloci e include mouse e tastiera. Inoltre posside il sistema operativo Windows 10 Professional già installato e Microsoft Office 2021 Professional Plus attivato con licenza.

Insomma una bomba da non perdere. Per cui vai subito su eBay e acquista il tuo computer fisso a soli 161,91 euro, inserendo il codice CASA24 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

