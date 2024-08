Skype: nuovo aggiornamento migliora le prestazioni

Diverse settimane fa, Microsoft ha fatto un annuncio sorprendente riguardo alla possibilità eliminare completamente la pubblicità da Skype. Nell'ultima build di anteprima di Skype Insider, l’azienda ha eliminato tutti gli annunci pubblicitari nel servizio, rendendo il messenger più attraente. Adesso, Microsoft ha introdotto un nuovo update, con poche novità o cambiamenti sostanziali. Con la versione 8.127 gli sviluppatori si sono concentrati su miglioramenti della stabilità e delle prestazioni, correzioni di bug e altre modifiche minori.

Skype: il changelog completo della versione 8.127

In primis, Skype ha ottimizzato il sistema di database. Questo è progettato per ridurre il carico sulla CPU del dispositivo mobile dell’utente, in modo da rendere l’esperienza Skype più fluida e affidabile. Un’altra novità è la risoluzione di un problema di autorizzazione su iPad. Dopo aver disattivato le autorizzazioni, il messaggio di autorizzazione audio/video riappare correttamente. Ciò garantisce una configurazione della chiamata senza interruzioni. Inoltre, Skype ha corretto l'allineamento dei pulsanti nella scheda Chiamate su Mac. Il pulsante delle opzioni di chiamata ora mantiene una posizione uniforme quando l'effetto hover è attivo. Ciò migliora l'usabilità dell’app.

Skype 8.127 elimina anche gli ampi spazi tra i contatti in modalità compatta su dispositivi mobili. I contatti vengono ora visualizzati in modo coerente, rendendo la navigazione più efficiente. Inoltre, la visibilità dell'opzione di chiamata è stata rimossa dalla chat di Copilot su iOS. Quest’ultima non è più visibile quando si scorre verso sinistra nella chat di Copilot, garantendo il comportamento previsto. Infine, quando si segue/smette di seguire un canale Skype, il market corretto viene applicato in modo coerente. Ciò previene gli errori che si verificavano in precedenza durante la disattivazione o la riattivazione dei canali da un market diverso.

Anche se è vero che Skype non è più la scelta di riferimento quando si tratta di messaggi o chiamate, quest’app è ancora molto importante per Microsoft. I recenti aggiornamenti rilasciati dall’azienda di Redmond sono la prova di ciò. Per provare l'ultima build di anteprima, è necessario scaricare l’aggiornamento dalla pagina ufficiale di Skype Insider.