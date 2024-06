Skype for Business Server SE arriverà nel terzo trimestre del 2025

Microsoft ha rilasciato alcune nuove indicazioni su quando lancerà Skype for Business Server SE (Subscription Edition). La prossima la prossima versione principale dell'applicazione arriverà nel terzo trimestre del 2025 e sostituirà l'attuale edizione Skype for Business Server 2019. In un post sul blog, Microsoft ha dichiarato che la versione 2019 riceverà il suo ottavo aggiornamento cumulativo, noto anche come CU8, nella seconda metà del 2024. La società afferma che CU8 aggiungerà alcune nuove funzionalità, inclusa la chat persistente. Il post del blog afferma: “PChat consente agli utenti di creare stanze di discussione incentrate su argomenti specifici, con tali conversazioni persistenti nel tempo. Sulla base del prezioso feedback della nostra comunità di utenti, stiamo fornendo un'opzione per installare PChat nella nostra prossima CU”.

Il Modern Admin Control Panel otterrà anche alcune nuove funzionalità in CU8. Queste includono una nuova scheda per la messaggistica istantanea e la gestione della presenza, funzionalità di monitoraggio e archiviazione in tempo reale, impostazioni di sicurezza centralizzate e altro ancora.

Skype for Business Server SE: le specifiche hardware e OS rimarranno le stesse

Skype for Business Server 2019, insieme al precedente Skype for Business Server 2015, raggiungeranno entrambi la data di fine supporto il 14 ottobre 2025. Al suo posto, la società prevede di lanciare Skype for Business Server SE e ciò avverrà entro la fine del 2025. Microsoft afferma che le specifiche hardware, il sistema operativo e altri requisiti per la versione 2019 rimarranno gli stessi per Skype for Business Server SE. Il post aggiunge inoltre che: “il modello di licenza per Skype for Business Server SE è lo stesso di SharePoint Server Subscription Edition ed Exchange Server Subscription Edition, che richiede licenze di abbonamento o licenze con Software Assurance attiva per le licenze server e utente”.

Alle aziende che utilizzano ancora la versione 2015 viene consigliato di eseguire l'aggiornamento alla versione 2019. Fatto ciò, dovranno poi scaricare l'aggiornamento CU8 entro la fine dell'anno. Infine, quando Microsoft annuncerà il rilascio globale della nuova versione, non dovranno far altro che scaricarla e installarla sui propri dispositivi.