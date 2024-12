Sky Wifi+Sky Sport+Sky TV (compreso Masterchef) a soli 40€/mese

La fibra ultraveloce di Sky Wifi e un universo di contenuti dedicati all’intrattenimento per tutta la famiglia sono disponibili con una straordinaria offerta natalizia. Con uno sconto di 50 euro al mese, il pacchetto completo viene proposto a soli 39,90 euro mensili invece di 89,80 euro. E la spesa di attivazione, solitamente pari a 49,00 euro, è completamente azzerata. Andiamo a scoprire più nel dettaglio questo fantastico pacchetto in promozione.

Sky Wifi, sport e tutto l'intrattenimento dell'emittente ad un prezzo incredibile

L’offerta include Sky TV, che propone show esclusivi come la nuova stagione di MasterChef Italia, pronta a partire con gli aspiranti chef alle prese con il giudizio inflessibile di Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Per gli appassionati di sport, viene garantita una copertura completa degli eventi in diretta, mentre Sky Calcio offre le partite di Serie A e delle competizioni europee, inclusa la Champions League, che entra ora nella sua fase più avvincente.

L'offerta mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per navigare a una tariffa super competitiva. È il momento perfetto per vivere il meglio della connessione e dei contenuti della piattaforma. Così potrai godere di momenti di relax e divertimento con la tua famiglia davanti alla TV.

Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e verificare la copertura della fibra Sky Wifi presso la tua abitazione, basta visitare la pagina dedicata sul sito di Sky. Potrai verificare se il tuo indirizzo è raggiunto dalla tecnologia FTTH (Fiber to the Home) o FTTC (Fiber to the Cabinet) e, in caso positivo, procedere con l’attivazione.

