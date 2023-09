SiteGround, sconti fino all'81% sull'hosting web di qualità

Se sei alla ricerca di un'offerta irresistibile per migliorare la velocità, la sicurezza e l'affidabilità del tuo sito web, sei nel posto giusto: SiteGround, una delle principali società di hosting, ha lanciato un'imperdibile promozione "Back to business" che ti permetterà di risparmiare fino fino all'81% su tutti i piani di hosting. È un'opportunità unica per ottenere le prestazioni e la sicurezza di alto livello di SiteGround a un costo molto ridotto.

Dominio gratuito e molto altro con SiteGround

Ogni piano di hosting di SiteGround include una serie di caratteristiche premium che rendono la tua esperienza di hosting web semplice e affidabile. Queste caratteristiche comuni includono:

Un dominio gratuito per il tuo sito web

per il tuo sito web Un certificato SSL gratuito per garantire la sicurezza delle tue operazioni online

per garantire la delle tue operazioni online Trasferimento del sito web gratuito , per rendere il passaggio a SiteGround semplicissimo

, per rendere il passaggio a SiteGround semplicissimo Backup giornalieri per proteggere i tuoi dati importanti

per proteggere i tuoi dati importanti Una gestione efficiente di WordPress per semplificare la gestione del tuo sito

per semplificare la gestione del tuo sito Uptime elevati grazie alla partnership con Google Cloud

Scegliendo piani superiori, otterrai - naturalmente - funzionalità avanzate, tra cui maggiore spazio web, strumenti di backup, PHP più veloce del 30%, assistenza prioritaria e molto altro. I prezzi partono da 2,99 euro al mese per il piano StartUp, che diventano 5,49 euro per il piano GrowBig e 8,49 euro mensili per GoGeek

Approfitta della promozione SiteGround e ottieni subito uno sconto fino all'81% su tutti i piani hosting disponibili. Tuttavia, ricorda che questa offerta è disponibile solamente per un periodo limitato. Perciò se desideri migliorare le prestazioni e la sicurezza del tuo sito web a un prezzo imperdibile, questa è l'occasione giusta.

