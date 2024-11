Signal introduce nuovi link di chiamata per le chat di gruppo

Signal, la popolare app di messaggistica crittografata end-to-end incentrata sulla privacy, ha annunciato di recente una nuova funzionalità di link alle chiamate. Ciò consente a chiunque di condividere un collegamento a una chiamata con altri, che possono quindi unirsi con un solo clic. In precedenza, per avviare una chiamata di gruppo in Signal, gli utenti dovevano prima creare una chat di gruppo, aggiungere persone e quindi avviare la chiamata. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di di invitare persone a una chiamata di gruppo senza creare una chat di gruppo ogni volta.

Signal: come ottenere un link alla chiamata di gruppo

Per creare un collegamento di chiamata, basta recarsi alla scheda chiamate e cliccare su "crea un link di chiamata". Gli utenti possono rinominare il collegamento e decidere se consentire alle persone di unirsi con o senza approvazione. Per impostazione predefinita, gli utenti devono approvare gli altri prima di potersi unire a una chiamata. Le chiamate di gruppo create tramite i link di chiamata supportano fino a 50 persone. Inoltre, i collegamenti di chiamata sono riutilizzabili, quindi è possibile conservare il link indefinitamente per avviare chiamate di gruppo ogni volta che è necessario.

Prendendo ispirazione da Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, Signal ora supporta un'opzione "alza la mano" e la possibilità di condividere reazioni durante le chiamate. Quando qualcuno alza la mano, tutti gli utenti nella chiamata possono vedere un elenco di coloro che sono in attesa di parlare. Le reazioni emoji possono essere utilizzate per fornire un feedback rapido. Signal ha anche introdotto una scheda dedicata alle chiamate nella schermata iniziale. Ciò consente agli utenti di visualizzare la cronologia delle chiamate in un unico posto. Sull'app desktop Signal, gli utenti ora hanno nuovi modi per visualizzare i partecipanti alla chiamata. Questi includono visualizzazione griglia, visualizzazione barra laterale o visualizzazione relatore.

Infine, Signal ha aggiornato i pulsanti di controllo delle chiamate, consentendo agli utenti di accendere o spegnere la telecamera e il microfono, gestire la sorgente dell'altoparlante e altro ancora. Tutte le funzionalità di cui sopra sono ora disponibili nell'ultima versione delle app per Android, iOS e desktop.